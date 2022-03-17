18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi konuşuldu

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. Yıl dönümü anma programı kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yüksel “Birinci Dünya Savaşlarında Çanakkale Cephesi” başlıklı konferans verdi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Dr. Öğretim Üyesi Sinan Yüksel Çanakkale Cephesinde Osmanlı askerlerinin varlık yokluk savaşı verdiklerini, iman gücü ve vatan sevgisi ile kendilerinden üstün olan İtilaf Devletlerinin ordularını büyük bir yenilgiye uğrattıklarını söyledi. Deniz muharebesinde kazanılan galibiyetten sonra Gelibolu Yarımadasında yapılan kara savaşlarının kazanılmasında Mustafa Kemal’in üstün gayret ve çabalarının etkili olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Yüksel, Çanakkale Zaferinin 107. Yılını kutladı. Yüksel, bu büyük Zaferin kazanılmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerie rahmet dileyerek konuşmasını tamamladı.