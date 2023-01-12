15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulundan Vakti Kuşanmak etkinliği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eğitim öğretim yapan 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip ortaokulu tarafından Vakti Kuşanmak etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen gezi etkinliğinde 15 Temmuz Şehitleri Proje İmam Hatip Lisesine giden ziyarete giden öğrenciler ardından Bozhane Camiinde Öğle Namazını kıldıktan ettikten sonra Çınaraltında bulunan bir mekanda öğle yemeği yediler.

Çocuklara hem İmam Hatip Bilinci kazandırmayı hem de Namazın önemini aşılamayı amaçlayan Vakti Kuşanmak etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü ile Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Arkan katıldı. Katılımcılar Çocukların anlamlı etkinliğine destek olurken yemek ikramında bulunan İşadamı Aydın Demir, Önder Yönetimi ve Okul İdaresi tarafından teşekkür edildi.