15 senedir adam öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

Zonguldak’ta 15 senedir kasten adam öldürme suçundan dolayı aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında hapis cezası ve arama kararı bulunan şahsı yakaladı. 2007 yılında kasten adam öldürme suçundan dolayı hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 45 yaşındaki A.A. bugün il merkezinde yakalandı. Ardından Zonguldak Adliyesine çıkarılan A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.