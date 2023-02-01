132 umreci Zonguldak’a döndü

Zonguldak Havalimanı’ndan 15 gün önce umre için Mekke ve Medine şehirlerine giden 132 umreci memleketlerine geri döndü.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 15 gün önce özel bir tur şirketi aracılığıyla umre için Mekke ve Medine’ye giden 132 umreci Zonguldak Havalimanı’na Türk Hava Yolları(THY) ’na ait uçakla geri döndüler. Umrecilerden Veteriner Hekim Bekir Özer, "Evimizin yakın yerinden uçarak güzel bir seyahatin ardından kutsal topraklara gidip umre vazifemizi yaptık. Buradan uçtuğumuzda hem süre azalıyor hem de zaman kısalıyor. Bize bu imkanı sunan Hisar Turizme, Türk Hava Yolları’na ve Çaycuma havalimanı personeline teşekkür ederiz" dedi.