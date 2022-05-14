12 yaşında başladığı boyacılık mesleği ile 15 çocuk büyüttü

Zonguldak kent merkezinde 52 yıldır boyacılık yapan Yaşar Gezer, boyacılık mesleği ile 15 çocuk büyüttü. Mesleğin yavaş yavaş kaybolması ve hastalıklar nedeniyle mesleğini bırakmayı düşünen Gezer, kendine yeni ekmek kapısı bulmak için arayış içerisine girdi.

Zonguldak’ta kent merkezinde 12 yaşında merakla başladığı boyacılık mesleğini 52 yıldır aralıksız sürdüren 65 yaşındaki Yaşar Gezer, 15 çocuğu boyacılıkla büyüterek meslek sahibi yaptı. Mesleğin yavaş yavaş kaybolması ve hastalıklar nedeniyle mesleğini bırakmayı düşünen Gezer, kendine yeni ekmek kapısı bulmak için arayış içerisine girdi.

Boyacılık mesleğinin artık geçinemediğini ifade eden Gezer, ’’Ben boyacı Yaşar. 52 senedir camii önünde boyacılık yapıyorum. 15 çocuğum var. Mesleğe çocukluğumda merakla başladım. İşe giremediğim için öyle kaldı. 12 yaşından beri boyacılık yapıyorum.65 yaşındayım şuanda. 52 senedir aynı noktada boyacılık yaptım. Eskiden boyacılık geçindiriyordu ama şuanda geçindirmiyor. Ayakkabı boyacılığı yaparak 15 çocuğumu büyüttüm. En büyük oğlum 48 yaşında" dedi. Yaşar Gezer ayrıca çocuklarının da müzisyenlik yaparak para kazandığını söyleyerek, ’’Çocuklarımda müzisyenlik yapıyorlar. Çocuklarımın hepsini evlendirdim. Eşimle beraber yaşıyorum. Mesleğin durumu sigortam yok. Şuanda 10 TL aldığımız boyayı 20-30 TL’ye alıyoruz. Malzeme alacak maddi durumum bile yok. 1 aydır hasta yatıyorum. Bende artık yüksek tansiyonda başladı. Akciğer’de de sıkıntılar başladı. Artık mesleği bırakma zamanım geldim. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum. İnşallah yeni bir iş kapısı açılır’ ’diye konuştu.

(ECB-