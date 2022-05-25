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112 Yenidoğan nakil eğitimi düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koordinatörlüğü’nde 112 Acil Sağlık Yenidoğan Nakil Eğitimi düzenlendi.

ZONGULDAK 25.05.2022, 17:25
112 Yenidoğan nakil eğitimi düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Koordinatörlüğü’nde 112 Acil Sağlık Yenidoğan Nakil Eğitimi düzenlendi.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitim salonunda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atay Özten, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Neonatoloji Uzmanı Dr. Alper Aykanat, ilimiz NRP Eğitimcileri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzman Sevil Çelik, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Hemşire Şengül Bayrak, Anestezi Teknisyeni Kadri Çelik ve Hemşire Nihal Kalıncı tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 6 doktor, 25 paramedik ve 12 ATT olmak üzere 43 sağlık çalışanına, hastane dışında doğuma müdahale, yenidoğana yaklaşım, canlandırma ihtiyacını belirleme, olağan bakım, hipotermiden (düşük vücut ısısı) koruma, ambulansta transport kuvözlerde bebek nakli konularında eğitim verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr.Ömer İnan Güven düzenlenen eğitimle ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Bakanlığımızca çeşitli programlar yürütülmektedir. Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için, yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Yenidoğan nakli; hasta yenidoğanın yoğun bakım imkânlarına sahip donanımlı bir ambulans ve eğitimli bir nakil ekibi ile üst seviye bir yenidoğan merkezine naklidir. Yenidoğan bebeklerin nakli, yenidoğan döneminin en önemli konularındandır. Neonatal dönemde yoğun bakıma gereksinim ihtimali olan bebeklerin ileri seviye hastanelere anne karnında transfer edilmeleri en ideal yaklaşımdır. En iyi nakil küvözünün uterus olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak riskin önceden tahmin edilememesi, risk durumunun doğumda ortaya çıkması, doğum yapılan merkezin bebeğin risk durumuna uygun olmaması gibi nedenlerle yenidoğanın nakli kaçınılmaz olabilmektedir. Yenidoğanın naklinde stabilizasyonunun, canlandırmanın ve nakil sırasında verilen bakımın niteliği, yenidoğanın mortalite ve morbiditesini etkilemektedir. Başarılı bir nakilde amaç bebeğin nakil sırasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne (YYBÜ) benzer optimal şartlarda bakım almasının sağlanmasıdır” dedi.

Düzenlenen eğitim sonunda, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürü Uzman Ümit Çavuş, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü Uzman Sevil Çelik ve tarafından eğime katılan personele katılım belgeleri verildi.

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