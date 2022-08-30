112 Acil Sağlık İstasyonlarının sayısı arttırılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 112 Acil Sağlık İstasyonlarının sayısının arttırılacağı bildirildi.

Karadeniz Ereğli’de halihazırda 6 istasyonda 8 ambulans ile acil sağlık hizmeti verildiğini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, 7. istasyonun Çaylıoğlu bölgesine kurulacağını bildirdi.

Çaylıoğlu merkezine kurulacak 112 istasyonu ile Çaylıoğlu ve civar köylerdeki vakalara daha hızlı ve erken müdahale edileceğini vurgulayan Bozkurt, "Göreve geldiğimiz günden bugüne üzerinde hassasiyetle durduğumuz Çaylıoğlu 112 Acil Sağlık İstasyonu, civar köylere yakınlığıyla önemli bir ihtiyacı giderecek. İlçemize yapılan bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgede önemli bir eksikliği gidermiş olduk" dedi.