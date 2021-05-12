Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, engelliliğin yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil tüm kesimi yakından ilgilendiren, hassasiyetle yaklaşılması ve çok yönlü olarak ele alınması gereken ortak toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Çağdaş bir toplam olmanın, engelli bireylere sağlanan haklar, sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara ve sorunlara karşı hayata geçirilen kapsayıcı uygulamalarla yakından ilgili olduğunun altını çizen Vali Mustafa Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engellilerin toplumla iç içe yaşayarak bütünleşmelerini, çalışma hayatı ve sosyal yaşantımızda eşit bireyler olarak yer almalarını, sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları sıkıntıları aşmalarını, sağlık, eğitim ve benzeri hizmetlerde olabildiğince faydalanmalarını sağlamak bizlerin görev ve sorumluluğudur. İnsana yaşama azmi ve gücü veren en önemli duygular sevgi, saygı ve paylaşmaktır. Engelli bireylerin kendilerine tanınan temel hak ve özgürlüklerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamak, onlara sahip çıkarak ailelerine destek olmak görevimiz olduğu kadar güzel ve anlamlı bir yaklaşımdır. Devletimiz de engelli bireylerimizle hayatı birlikte paylaşmak, engelleri hep birlikte aşmak ve çağdaş bir yaşama imkânı sağlamak amacıyla, sosyal devlet anlayışı ve yaklaşımıyla hareket ederek her geçen gün memnuniyet oluşturan yeni düzenlemeler ve çalışmalar yapmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutluyor, haftanın bir farkındalık oluşturacağına inanıyor, engelli bireylerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu uzun ömürler diliyorum.”