Bu kapsamda Bankamız, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli, toplamda 930 milyon USD tutarında ihraç gerçekleştirmiştir. Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan programımıza Avrupa, ABD, Körfez ve Asya’yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile uluslararası nitelikli yatırımcılar yoğun talepte bulunmuştur. İşlem, uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunmasının yanı sıra küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağlamıştır.

Yurt içindeki yaygın şube ağının yanı sıra yurt dışında 20 ülkede 127 noktada faaliyetlerini kesintisiz sürdüren, Ülkemizin en büyük ve en yaygın bankası olan Ziraat Bankası, mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak seçici bir kredi politikası izlemektedir. Banka son yıllarda artarak sektör liderliğine ulaşan dış ticaret payı ve havale hacmi göz önüne alınarak DPR programıyla oluşturduğu dış finansman kanalını, etkin bir şekilde kullanmaktadır.

DPR seküritizasyonuna dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Bu işlem, uluslararası yatırımcıların Bankamıza ve ülkemize duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Banka olarak tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurtdışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. Ziraat Bankası, muhabir bankalarla ve uluslararası yatırımcılarla güçlü iş birliklerini sürdürecek, finansal istikrarı destekleyen yenilikçi çözümlerle daha fazla katma değer üreten, sürdürülebilir büyümeye dayalı iş modelini uygulamaya devam edecektir” dedi.