Zeren Group, ticari hedeflerin gerçekleşmemesi üzerine, Zülfikarlar Holding ile müzakerelere son verdiğini açıkladı. Zülfikarlar Holding ise protokoldeki anlaşmazlıklar nedeniyle satış sürecinin tamamlanamadığını belirtti.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık sonrası, Zeren Group ve Altınbaş Petrol, Zülfikarlar Holding ve TP Petrol Dağıtım’a karşı 1,3 milyar TL’yi aşan dava açtı. Zeren Group, Zülfikarlar Holding ve TP Petrol Dağıtım’dan toplam 861 milyon TL talep ederken, Altınbaş Petrol 500 milyon TL alacak istemektedir.

Zülfikarlar Holding, sözleşmedeki cezai şartlar gereği, Zeren Group’tan daha yüksek bir ödeme talep etmekte ve maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Zeren Group ise alacaklarının net olduğunu ve hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Taraflar arasında karşılıklı mahkemelik bir durum oluşmuş durumda.