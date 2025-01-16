SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:

9 ile bitenler: 17 Ocak

ile bitenler: 17 Ocak 7 ile bitenler: 18 Ocak

ile bitenler: 18 Ocak 5 ile bitenler: 19 Ocak

ile bitenler: 19 Ocak 3 ile bitenler: 20 Ocak

ile bitenler: 20 Ocak 1 ile bitenler: 21 Ocak

ile bitenler: 21 Ocak 8 ile bitenler: 22 Ocak

ile bitenler: 22 Ocak 6 ile bitenler: 23 Ocak

ile bitenler: 23 Ocak 4 ile bitenler: 24 Ocak

ile bitenler: 24 Ocak 2 ile bitenler: 25 Ocak

ile bitenler: 25 Ocak 0 ile bitenler: 26 Ocak

Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri

Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak

olanlar: 25 Ocak Tahsis numarasının sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak

olanlar: 26 Ocak Tahsis numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak

olanlar: 27 Ocak Tahsis numarasının sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

Emekli Sandığı (4C) Maaşları

Emekli Sandığı maaşları doğum tarihine göre ve aylık alınan döneme bağlı olarak belirlenen günlerde ödeniyor. Ödeme günü hafta sonuna denk gelirse maaşlar, bir önceki iş günü yatırılıyor.

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar: 1. gün

arasında olanlar: 1. gün Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar: 2. gün

arasında olanlar: 2. gün Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar: 3. gün

arasında olanlar: 3. gün Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar: 4. gün

arasında olanlar: 4. gün Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar: 5. gün

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar: 1. gün

arasında olanlar: 1. gün Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar: 2. gün

arasında olanlar: 2. gün Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar: 3. gün

arasında olanlar: 3. gün Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar: 4. gün

arasında olanlar: 4. gün Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar:

Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar: 1. gün

arasında olanlar: 1. gün Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar: 2. gün

arasında olanlar: 2. gün Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar: 3. gün

arasında olanlar: 3. gün Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar: 4. gün

arasında olanlar: 4. gün Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün

Zamlı Maaşlar 17 Ocak’tan İtibaren Yatacak

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı emekliler, 2025 yılı zamlı maaşlarını belirtilen tarihlerde hesaplarında görebilecek. Ödemelerin düzenli yapılabilmesi için tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor.