SSK (4A) Emekli Maaşı Ödeme Günleri
Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme tarihleri:
- 9 ile bitenler: 17 Ocak
- 7 ile bitenler: 18 Ocak
- 5 ile bitenler: 19 Ocak
- 3 ile bitenler: 20 Ocak
- 1 ile bitenler: 21 Ocak
- 8 ile bitenler: 22 Ocak
- 6 ile bitenler: 23 Ocak
- 4 ile bitenler: 24 Ocak
- 2 ile bitenler: 25 Ocak
- 0 ile bitenler: 26 Ocak
Bağ-Kur (4B) Emekli Maaşı Ödeme Günleri
- Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak
- Tahsis numarasının sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak
- Tahsis numarasının sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak
- Tahsis numarasının sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak
Emekli Sandığı (4C) Maaşları
Emekli Sandığı maaşları doğum tarihine göre ve aylık alınan döneme bağlı olarak belirlenen günlerde ödeniyor. Ödeme günü hafta sonuna denk gelirse maaşlar, bir önceki iş günü yatırılıyor.
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Aylık Alanlar:
- Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar: 1. gün
- Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar: 2. gün
- Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar: 3. gün
- Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar: 4. gün
- Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar: 5. gün
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Aylık Alanlar:
- Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar: 1. gün
- Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar: 2. gün
- Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar: 3. gün
- Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar: 4. gün
- Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün
Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Aylık Alanlar:
- Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar: 1. gün
- Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar: 2. gün
- Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar: 3. gün
- Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar: 4. gün
- Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar: 5. gün
Zamlı Maaşlar 17 Ocak’tan İtibaren Yatacak
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı emekliler, 2025 yılı zamlı maaşlarını belirtilen tarihlerde hesaplarında görebilecek. Ödemelerin düzenli yapılabilmesi için tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor.