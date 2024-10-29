Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde vatandaşların heyecanına ortak oldu. Alemdar, “Coşkumuz, heyecanımız, kalbimizdeki bayrak sevdası hiç eksilmesin. Cumhuriyetimiz nice yüzyıllar ilelebet payidar kalsın.” dedi. Tören alanındaki binlerce kişinin coşkusu, şehir merkezinde şölen tadında bir bayram havası yaşattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirde gerçekleştirilen Cumhuıriyet Bayramı kutlama programlarına katılarak binlerce Sakaryalının bayram heyecanına ortak oldu.

VALİLİK TÖRENİYLE BAŞLADI

Alemdar, ilk olarak Sakarya Valisi Rahmi Doğan’a bayram tebriklerini sundu, makamda bayram töreni yapıldı. Daha sonra Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, kutlama programı ve geçit törenine katılan Başkan Alemdar, ellerinde bayraklarla bayramın coşkusunu yaşayan binlerce Sakaryalıyla buluştu.

BİNLERCE KİŞİYİ SELAMLADI

Türk Jandarması ve Türk Piyadeleri’nin yaptığı geçiş gösterisi, gaziler ve öğrencilerin yürüyüşleri yapılırken törende Vali Rahmi Doğan, İl Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar vatandaşları selamladı.

BULVARI TABLO GİBİ SÜSLEDİLER

Öğrencilerin şiirler okuduğu program STK’lar, askeri ve sivil birlikler ile öğrencilerin kortej geçişiyle sona erdi. Geçit törenini izleyen vatandaşlar bayraklarıyla bulvarı tablo gibi süsledi.

“CUMHURİYET NİCE YÜZYILLARA…”

Başkan Alemdar, “Bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Coşkumuz, heyecanımız, kalbimizdeki bayrak sevdası hiç eksilmesin. Cumhuriyetimiz nice yüzyıllar ilelebet payidar kalsın. Bu vesile ile bütün hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl dönümü kutlu olsun” diye konuştu.

Tören, kortejlerin ardından son buldu ve Başkan Alemdar bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlarla günün anısına fotoğraf çekildi.