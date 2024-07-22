YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 44,35 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03 artış, imalatta yüzde 44,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13 artış, enerjide yüzde 38,35 artış, sermaye mallarında yüzde 49,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,97 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,97 artış, imalatta yüzde 0,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,46 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32 artış, enerjide yüzde 0,07 artış, sermaye mallarında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.