Yıllık Artış Detayları

2025 yılı Eylül ayında YD-ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,55 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörü incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 27,06, imalat sektöründe ise yüzde 27,72 olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında:

Ara mallarında yüzde 24,54 artış

Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış

Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış

Enerjide yüzde 22,76 artış

Sermaye mallarında yüzde 26,91 artış

Aylık Artış Detayları

Eylül ayında YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,01 arttı. Sektörel dağılımda:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış

İmalatta yüzde 2,01 artış

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şu şekilde:

Ara mallarında yüzde 1,84 artış

Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış

Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış

Enerjide yüzde 3,39 artış

Sermaye mallarında yüzde 1,26 artış

Ekonomistler, yurt dışı üretici fiyatlarındaki bu artışın özellikle imalat ve tüketim malları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. YD-ÜFE verileri, Türkiye’nin ihracat ve üretim maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.