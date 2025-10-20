Yıllık Artış Detayları
2025 yılı Eylül ayında YD-ÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,55 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörü incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 27,06, imalat sektöründe ise yüzde 27,72 olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında:
-
Ara mallarında yüzde 24,54 artış
-
Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50 artış
-
Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45 artış
-
Enerjide yüzde 22,76 artış
-
Sermaye mallarında yüzde 26,91 artış
Aylık Artış Detayları
Eylül ayında YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,01 arttı. Sektörel dağılımda:
-
Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49 artış
-
İmalatta yüzde 2,01 artış
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise şu şekilde:
-
Ara mallarında yüzde 1,84 artış
-
Dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41 artış
-
Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75 artış
-
Enerjide yüzde 3,39 artış
-
Sermaye mallarında yüzde 1,26 artış
Ekonomistler, yurt dışı üretici fiyatlarındaki bu artışın özellikle imalat ve tüketim malları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. YD-ÜFE verileri, Türkiye’nin ihracat ve üretim maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.