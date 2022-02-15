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Yüksekova'nın meşhur sincapları bölgeye renk katıyor

Güncel 15.02.2022, 17:27
Yüksekova'nın meşhur sincapları bölgeye renk katıyor
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Hakkari`nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisinde bulunan sincaplar, yaz kış bölgeye renk katıyor.