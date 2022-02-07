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Yüksekova'da 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma!

Güncel 07.02.2022, 11:52
Yüksekova'da 6 metrelik kar tünellerinde zorlu çalışma!
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Hakkari`nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.