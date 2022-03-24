Yozgat’ta yollarda yenileme ve genişletme çalışması yapılacak

Yozgat Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında, Yurt Caddesi’ne giden bağlantı yolunda yenileme ve genişletme çalışması başlatacak.

Yozgat Belediyesi, şehir merkezinde trafik akışını rahatlatacak yol yapım ve bakım çalışmalarına inşaat sezonu ile birlikte başlayacak. Yoğun olarak kullanılan ve çetin geçen kış mevsimiyle birlikte tuzlama ve kar küreme çalışmaları nedeniyle bozulan bazı yollarda yenileme çalışması başlayacak. Bu kapsamda şehir merkezinde ulaşımı rahatlatmak için Yurt Caddesi’nde de yol genişletme ve bağlantı yollarda çalışma gerçekleştirilecek.

Yurt Caddesi’nin alternatif bir yol olacağını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “20 metre genişliğindeki yol, Et ve Süt Kurumu kavşağından başlayacak, Kentpark ve Şehir Hastanesine kadar ulaşacak. Yol çalışması için belediye meclisimiz karar aldı, bütçesi ayrıldı. Genişlemeden dolayı yol kenarlarında bazı noktalarda mülkiyet sorunu çıkıyor. Bu sorunu da vatandaşlarımızla görüşerek çözüyoruz. İnşaat mevsiminin başlamasıyla bu yolumuzda da çalışma başlayacak” dedi.