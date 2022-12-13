Yozgat’ta yıllık 620 bin metreküp su kaçağı önlendi

Yozgat Belediyesi, şehir şebeke suyunun bir kısmının sağlandığı Arapseyfi bölgesinden gelen su ishale hattında kaçak tespit edilen boruların 850 metrelik kısmını yeniledi.

Kente 32 kilometre mesafeden gelen Arapseyfi su terfi hattında su kaçağı tespit edildiğini belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bölgede yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Arapseyfi terfi hattının 1999 yılından bu tarafa kullanıldığını ifade eden Köse, “Ekiplerimiz bu hattımızda saniyede 20 litre, senede 620 bin metreküp kayıp kaçak su tespit etti. Bu rakam şehrimizin bir aylık su ihtiyacına eşdeğerdir. Tamamen belediye öz kaynaklarımızla 850 metrelik hattımızı yeniledik. Bu yenileme çalışmasıyla hem elektrik enerjisinde hem de su da tasarrufu sağlamış olduk.” dedi.