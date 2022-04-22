Yozgat’ta vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi

Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu iftar buluşmaları programı doğrultusunda il merkezinde vatandaşlar, aynı sofrada bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, birlik ve berberlik vurgusu yaparak, “İftar buluşmalarının bugün 9.sunu gerçekleştiriyoruz. Bugün il merkezinde vatandaşlarımızla birlikte olduk. 8 ilçede değerli hemşerilerimizle bir araya geldik, soframızı, gönlümüzü, sevdamızı paylaştık. Bugün de burada il merkezindeki vatandaşlarımızla bereketi, huzuru paylaşıyoruz. Bizim Yozgat’ımızın insanı güzeldir, yiğittir, merttir. Ramazan ayını da en iyi şekilde yaşayan illerden birisidir. Tekrar herkesin ramazanını tebrik ediyorum” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Sayın Valimizin himayelerinde tüm ilçelerimizde ramazan iftar programlarımız var. Bugün de Yozgat’ımızla birlikte iftar açtık. Bu sofralarımız, birliğin, beraberliğin dostluğun pekiştiği sofralardır. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Yozgat Belediyesi olarak hem iftar çadırımızla hem yardımlarımızla hem de ev ziyaretlerinde hep sahada olduk, sizlerin yanında olduk ve buna da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İftar programının ardından Yozgat Sanat Tiyatrosu tarafından canlandırılan ‘Çelebi Emmi” tiplemesi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.