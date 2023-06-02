Yozgat’ta Uluslararası Bozok Film Festivali’nin 2.si düzenlenecek

Yozgat’ta Uluslararası Bozok Film Festivali’nin 2.si bu yıl 9-15 Ekim günleri arasında gerçekleştirilecek.

Yozgat Valiliği himayesinde Yozgat Bozok Üniversitesi, Oran Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek festivalde 66 bin lira para ödülü verilecek. 9 Ekim 2023 tarihinde açılış töreni ile başlayacak ve birçok etkinliğin gerçekleştirileceği festival, 15 Ekim Pazar günü gala töreni ile son bulacak. Festivalde Yozgat’ın sanat ve edebiyat alanında önemli isimlerinden Nida Tüfekçi ve Mehmet Said Fenni adına da bu yıl ilk kez ödül verilecek.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol öncesi açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, Bozok Film Festivali’nin sürdürülebilir olması gerektiğini söyleyerek, “Yozgat hikayesi bol, gönlü zengin bir şehir. Yozgat’ın gücünün ne kadar büyük olduğunu biliyoruz ancak bunu turizmle, kültürle, festivallerle anlatmamız gerekir. Birincisi yapılan Bozok Film Festivali’nin ne kadar başarılı olduğunu hepimiz gördük. Bu festivalin sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Bozok Film Festivali’nin adının tarihinin belli olmasını ve her sene düzenli bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Festivalimizin sürdürülebilir olması için de tüm kurumlarımızın elinden geleni yapmasını istiyoruz” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Yozgat’ımız bu yıl 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’ni icra edecek. Yozgat’ımızda yaşanmış hikayeleri, kültürünü, töresini, adetlerini bu festivallerle ülkemize hatta dünyaya duyurma, tanıtma fırsatımız olacak. Yozgat’ımıza geçen yıl gerçekleştirilen film festivalinin çok büyük katkısı oldu.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2. Uluslararası Bozok Film Festivali’nin protokolü imzalandı.