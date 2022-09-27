Yozgat’ta trafik kazası: 7 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yerköy ilçesinin Tuzdöken mevkiinde meydana geldi. Zafer Ö. idaresindeki 66 SA 298 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak refüje devrildi. Devrilmenin etkisi ile sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.