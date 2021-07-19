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Yozgat’ta trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

YOZGAT 19.07.2021, 10:40
Yozgat’ta trafik kazası 1 ölü 4 yaralı
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Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Ö. (50) idaresindeki 34 NV 5461 plakalı Renault marka otomobil E-88 karayolu Yozgat’ın Sarıhacılı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada, sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Rabia Ö, İbrahim Alperen Ö. ve Mustafa Emirhan Ö. yaralanırken Arife Azime T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan yaralıları olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri çıkarttı. Yaralılar Yozgat Şehir ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin İstanbul’dan Sivas’a bayram tatili için gittiği öğrenildi.

Kazayı gören sürücü Metin Akarsu, “Ben 70 kilometre hızla geliyordum araç benim önümdeydi, birden yoldan çıktı ve aşağı uçtu. Yolda fren izi falan yoktu bir anlık bir olaydı. Arabada 5 kişi vardı” dedi.
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