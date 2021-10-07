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Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

YOZGAT 07.10.2021, 16:21
Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Erzincan’dan İstanbul’a giden Hakkı Işık (66) yönetimindeki 34 JHS 49 plakalı Renault marka otomobil, E-88 karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken eşi Sadegül Işık ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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