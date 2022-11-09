Yozgat’ta sonbaharın sarı rengi mest etti

Yozgat’ta sonbaharın gelmesiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor. Sorgun ilçesinin Araplı beldesinde sonbaharın kendine özgü tonları güzel görüntüler oluşturdu.

Araplı beldesinde derenin etrafında bulunan, sarının ve kızılın bin bir tonunu barından ağaçlar görsel şölen sunuyor. Dökülen sonbahar yaprakları, beldeyi büyülü bir atmosfere bürüyor. Sonbaharda oluşan sarının tonları vatandaşların beldeye ilgi göstermesini sağlıyor. Araplı Beldesi sonbaharın keyfini çıkarmak isteyenlere benzersiz bir mekan sunuyor.

Sonbahar mevsiminin görsel şölen sunduğunu söyleyen Araplı beldesinden, “Lokman Atıl, havaların iyiden iyiye soğudu bu zamanlarda bu manzara bizim içimizi ısıtıyor. Gerçekten bu güzelliği gördükçe fotoğraflayası geliyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yaprakların verdiği görsel şölen, her mevsimin kendine has görümünü yansıtıyor” dedi.