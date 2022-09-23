Yozgat’ta şeker pancarı alım fiyatı üreticiyi memnun etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından açıklanan pancar alım fiyatı, Yozgat’ta şeker pancarı üreticilerini sevindirdi.

Boğazlıyan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu, açıklanan fiyattan memnun olduklarını söyleyerek, şeker pancarı alımlarının ton başına bin 400 lira artı 50 lira da kota tamamlama ücretinin bugünkü şartlarda iyi olduğunu söyledi.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan da, çiftçi olarak şeker pancarı fiyatının bekledikleri gibi açıklandığını belirterek, “Bin 400 lira fiyat güzel, bunun yanında ortalama 180 lira da polar (şeker oranı) farkı olacaktır. Ton başına 100 lira nakliye desteği veriliyor. Çiftçimiz pancar küspesini satıyor, küspenin fiyatı da 350 liraydı, onu da 450 olarak bekliyoruz. Çiftçiler olarak açıklanan pancar alım fiyatından memnunuz” dedi.