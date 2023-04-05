Yozgat’ta öğrencilere trafik eğitimi verildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince “Trafik Dedektifleri ve İyi Dersler Şoför Amca” projeleri doğrultusunda öğrencilere temel trafik eğitimi verildi.

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Eymir İlk ve Ortaokulu ile Sarıkaya İlçesi Karayakup Ortaokulu öğrencilerine, “Trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme, görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri, trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ile yaralanmaların azaltılması ve önlenmesi” gibi konularda temel trafik kuralları anlatıldı.