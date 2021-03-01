Yozgat’ta Millet Bahçesi için ilk yıkım yapıldı

Yozgat’ta Menekşe Evleri Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projesi kapsamında yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yerleşkesindeki binaların yıkımına başlandı. Millet Bahçesi 52 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak.

Yozgat Valiliği karşısında Menekşe Evlerinin bulunduğu 52 bin 170 metrekare alana Millet Bahçesi yapılacağını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Toprak Mahsulleri Ofisinde yıkım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Köse, Menekşe Evlerindeki hak sahipleri için eski TMO yerleşkesinde TOKİ tarafından hak sahipleri için konut yapılacağını belirterek, "TMO arsanın mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğünden belediyeye devredildi. Burada yapılacak olan 301 konut ve 22 işyeri ihalesi yapıldı. Konutlarımız 100 -120 ve 140 metrekare olarak belirlendi. Menekşe Evlerindeki hak sahiplerinin tamamına en az 140 metrekare daire verilmek üzere planlama yapıldı." dedi.

Yaklaşık bir ay sonra TOKİ tarafında müteahhit firmaya yer tesliminin yapılarak inşaatların başlayacağını dile getiren Köse, “Yapılacak konutlarla Millet Bahçesi inşaatını aynı dönemde tamamlamayı hedefliyoruz. Menekşe Evlerinde ikamet eden hak sahiplerimize 810 lira kira yardımı yapılacak. Projeye biran önce başlamamız için burada ikamet eden vatandaşlarımızın evleri biran önce boşaltmasını istiyoruz. Milet Bahçesi ile TMO yerleşkesine yapılacak toplu konutları eş zamanlı bitirmek istiyoruz. Millet Bahçesi 52 bin 170 metrekare alana sahip, içerisinde Millet Kıraathanesi, spor alanları, kapalı pazar, yürüyüş alanları, piknik alanların olduğu güzel bir alan olacak. Şehrimize müthiş bir görsellik katacak. İnşallah Millet Bahçemizin nisan veya mayıs ayında ihalesini yapacağız. İlimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Köse, Millet Bahçesi ve diğer çalışmalarında kendilerine destek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.