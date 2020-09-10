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Yozgat’ta korona virüs denetimi yapıldı

YOZGAT’TA KORONA VİRÜS DENETİMİ YAPILDI

YOZGAT 10.09.2020, 19:06
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Yozgat’ta korona virüs denetimi yapıldı

Yozgat’ta korona virüs ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı denetim yapıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mengi, İl Emniyet Müdürü Murat ESertürk’ün katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapıldı.

İl genelinde her gün geniş çapta korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, “Denetimlerimize her gün devam ediyoruz. Bugün farkındalığı daha da artırmak için il protokolü ile korona virüs denetimine çıktık. Uyarı, idari ve kapatma cezaları uyguluyoruz. Dün itibari ile bir karar daha aldık. Özellikle pozitif olup evde karantina altında olan vatandaşlarımızı evde bulamadığımız zaman onları KYK yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bu süreçte yaptığımız tüm masrafları onlardan tahsis edeceğiz. İnşallah bunlara gerek kalmaz. Vatandaşımız kendi sağlığı ve toplumun sağlığı için evde kalırlar. 100’ün üzerinde filyasyon ekibimiz de çalışıyor. Bunun dışında kurduğumuz mahalle denetim ekiplerimiz de her gün evde kalan vatandaşlarımızı kontrol ediyor. Bundan sonra yazdığımız cezaları tahsil etmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Yozgat’ımızın sağlığı için herkesin alınan tedbirlere uymaları gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Korona virüs salgınına karşı vatandaşları uyaran Vali Polat, vatandaşların cep telefonlarına ‘Hayat Eve Sığar’ programını indirerek HES kodlarını almalarını da istedi.

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