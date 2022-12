Yozgat’ta Koop bakkal uygulaması başladı

Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkalların yeni iş birliği içerisinde 6 pilot ilden birisi olan Yozgat’ta da “Koop Bakkal” uygulaması başladı.

Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler, artık mahalle bakkallarında da satışa sunulacak. Yozgat’ta ilk etapta belirlenen 5 mahalle bakkalında yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı. Bakkallar ise ürünleri raflarına dizerek müşterisine hizmet vermeye başladı. Yozgat il ve ilçelerinde ilerleyen günlerde bu sayı artarak 50 noktada koop bakkal uygulamasına geçilecek.

"5 noktamızda koop bakkal projesinin açılışını yaptık"

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, il merkezinde 5 koop bakkalın tarım kredi kooperatifi ürünlerini vatandaşın hizmetine sunmaya başladığını söyleyerek, “Belirlenen pilot illerden şu anda birisi de Yozgat şu anda. 5 noktamızda koop bakkal projesinin açılışını yaptık. Yozgat’ımız hayırlı olmasını diliyorum. Uygun fiyat ve kaliteli ürün şehrimizin her noktasında vatandaşımızın hizmetine sunulacak. İl genelinde 40-50’ye kadar bu sayı çıkacak. Şu an 5 sayı ama haftalık bu sayıyı artıracağız. Bakkallarımız ve vatandaşımız bu konuda çok heyecanlı. Bu projemiz Yozgat’ımızın hemen hemen her mahallesinde olacak” dedi.

"Bu kadarını beklemiyordum"

Koop bakkal uygulaması ile müşteri potansiyelinin arttığını belirten esnaf Ali Kavak da, “Vatandaşımız güzel karşıladı bu uygulamayı, fiyatlar piyasanın altında gidiyor, ilgi arttı. Bu kadarını beklemiyordum. Bu uygulama ile bizim de müşteri potansiyelimiz arttı. Marketten alış veriş yapan insanlar buraya da gelip alış veriş yapmaya başladı. Biz de halkımız da gayet memnunuz ” şeklinde konuştu.