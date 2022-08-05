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Yozgat’ta komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat’ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunu av tüfeği ile öldüren ve kocasını da yaralayan Seyit Karaköse (66) tutuklandı.

YOZGAT 05.08.2022, 13:28
Yozgat’ta komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yozgat’ta bahçe sulaması meselesi nedeniyle komşusunu av tüfeği ile öldüren ve kocasını da yaralayan Seyit Karaköse (66) tutuklandı.

Yozgat merkeze bağlı Sağlık köyünde dün köy çeşmesinden bahçe sulaması nedeniyle çıkan kavgada komşusu Ayşe Polat’ı (62) av tüfeği ile öldüren kocası İsmail Polat’ı (65) da yaralayan zanlı Seyit Karaköse’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Seyit Karaköse, “Kasten adam öldürme” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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