banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Yozgat’ta Kısıtlamayı ihlal edenlere 378 bin 988 Lira ceza kesildi

Korona virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı.

YOZGAT 07.12.2020, 12:09
3
Yozgat’ta Kısıtlamayı ihlal edenlere 378 bin 988 Lira ceza kesildi
banner422

Korona virüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı.

Yozgat kent merkezinde yapılan uyarılar ve alınan tedbirlere rağmen kısıtlamayı ihlal eden kişilere ceza yazıldı. Ülke genelinde 4 Kasım 2020 Cuma günü saat 21:00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dün sabah saat 05:00’de sona erdi. 56 saatlik kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması süresince Yozgat’ta yasaklara uymayan 137 kişiye toplam 378 bin 988 lira ceza kesildi.

İlk Kez Nisan Ayında Uygulanmıştı

Korona virüsü vakası Türkiye’de ilk kez Mart ayında görülmüş ve Nisan ayında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı. Nisan ayından Haziran ayına kadar hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı yürürlükte olmuştu.
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu