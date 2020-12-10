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Yozgat’ta kar teyakkuzu

Yozgat’ta köy yollarının ulaşıma açık tutulması için mücadele eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

YOZGAT 10.12.2020, 11:41
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Yozgat’ta kar teyakkuzu

Yozgat’ta köy yollarının ulaşıma açık tutulması için mücadele eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Kara kışın çetin geçtiği iller arasında yer alan Yozgat’ta, 4 bin 223 kilometrelik yol ağının 3 bin kilometresinde görev yapacak karla mücadele ekipleri, kış öncesi tüm hazırlıklarını tamamlandı. 175 personel ve 97 araçtan oluşan karla mücadelesi filosu teyakkuz halinde kar nöbeti tutuyor.

Köy yollarında ulaşımın sağlanması için ekipler 24 saat esasına göre öncelikli ve aciliyet sırasına göre bölgelere ulaşarak kar temizleme çalışması yürütecek.

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, il genelinde karla mücadele hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, “Toplam 558 köyümüz var ve bu köylerimizde 4 bin 223 kilometrelik yol ağına sahibiz. 175 personel 97 araç gereçlerimizle kar mücadelesine hazırız. İnşallah bu yıl bol kar ve yağış bekliyoruz, çünkü kurak bir dönem geçirdik. Biz araçlarımız ve personellerimizle 24 saat hazırız vatandaşlarımız merak etmesin. Diyabet, hamile ve diğer hastalarımız için de özel bir ekibimiz var. Her şey bizim kontrolümüz altında” dedi.
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