Son Dakika
Yozgat’ta kan bağış minibüsü yandı
Yozgat’ta park halindeki kan bağışı minibüsü, çıkan yangında hasar gördü.
YOZGAT 16.11.2022, 09:23
Yozgat’ta park halindeki kan bağışı minibüsü, çıkan yangında hasar gördü.
Gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi’nde park halindeki Türk Kızılay’a ait 06 VIY 74 plakalı kan bağışı minibüsünde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, minibüste hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.