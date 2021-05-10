Yozgat’ta jandarma ekipleri köydeki çocukların bayramını kutladı

Yozgat Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipleri, köydeki çocukları evlerinde ziyaret ederek, çocuklarla bayramlaşıp hediye dağıttı.

Yozgat’ta Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Esenli, Osman Paşa ve Tayyip köylerine giderek ev ev dolaşıp çocuklarla bayramlaştı. Ekipler, çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve çikolata dağıtarak onları sevindirdi.

Tayyip Köyü Muhtarı Ercan Kocamaz, jandarma ekiplerinin köylerine gelerek çocukların bayramını ilk kez kutladığını ve onları sevindirdiğini söyledi. Kocamaz, “53 yaşındayım ilk defa böyle bir durumla karşılaştık, çocukların sevincine ortak olduk. Bütün jandarma teşkilatı çocukların bayramını kutladı, hediye dağıttılar. Çok güzel bir şey köyümüzde hediye alamayan çocuklarımız vardı, onları sevindirdiler” dedi.

Hasan Düzgören isimli çocuk ise “Köye jandarmalarımız geldi, çok mutluyuz çok sevindik. Bize çikolata dağıttılar, oyuncak verdiler ve bayramımızı kutladılar. Çok mutlu olduk daha önce hiç gelmemişti. ben ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu. Miray Koç da “Jandarmalar geldi, bize boyama kitabı, çikolata verip oyuncak dağıttılar. Jandarmalar bayramımızı kutladı, mutlu olduk” ifadelerine yer verdi.

Kemal Düzgören isimli vatandaş ise “Köyümüze ilk defa jandarma geldi, çocuklarımızı ve torunlarımızı sevindirdiler. Onlara bayram şekeri ve oyuncak verdiler. Çok memnun olduk onlara çok teşekkür ediyoruz. Ben 65 yaşındayım ilk defa böyle bir şey görüyorum” dedi.