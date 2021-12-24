Yozgat’ta jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

Yozgat’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için doğaya ekmek ve buğday bıraktı.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından jandarma ekipleri, kar örtüsü altında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Kuşlar için buğday, yaban ve sokak hayvanları için mama ve ekmek temin eden jandarma ekipleri, yerleşim alanı dışında bulunan bölgelere yiyecekleri bıraktı. Buğdayı kuşların görebileceği açık alana serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına astı.

Recepli köyünde yaşayan Davut Akgül, “Jandarmamız halkın yanında olduğu gibi hayvanlarımıza da sahip çıkıyorlar. Kendileri her zaman bizim yanımızdalar. Bugün de böyle bir etkinlik düzenlediler, onlara teşekkür ediyorum. Bugünde sokak hayvanlarını besleyip kuşları yemledik” dedi.