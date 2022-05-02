Yozgat’ta il protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi

Yozgat protokolü, daire müdürleri ve vatandaşlar, Valilik Fuaye Salonunda bir araya gelerek bayramlaştı.

Covid-19 nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen bayramlaşma programı, Yozgat Valisi Ziya Polat’ın ev sahipliğinde, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, CHP Milletvekili Ali Keven, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, daire müdürleri ve vatandaşların da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma programının ardından konuşan Vali Ziya Polat, “Bugün bereket ayından sonra şükürler olsun Ramazan Bayramına kavuştuk. Öncelikle İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Huzur, sağlık, mutluluk içerisinde bir bayram geçirmeyi Rabbimizden niyaz ediyorum.” dedi.

Bayram yoğunluğu nedeniyle trafikteki sürücülere de seslenen Vali Polat, “Tabi bayram yoğunluğu yaşıyoruz, trafikte olan sürücülerimizin kurallara uymasını istiyoruz. Bayramımız kemerli olsun diyoruz bu sene. Ailece sevdiklerimize kavuşma yolunda lütfen dikkatli olalım. Sevgimiz, sevincimiz hüzne dönüşmesin tekrardan herkesin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Valilikteki bayramlaşma programından sonra Vali Polat ve beraberindeki heyet, görev yapan sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek bayramlarını kutladılar.