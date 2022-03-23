Yozgat’ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Yozgat Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, kurum ve kuruluşların, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Amaçlarının, vatandaşların bağımlı olmadan önce çalışmalar yapıp onları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek olduğunu söyleyen Vali Polat, “Her çocuğumuzu lisanslı sporcu yapmak, müzik aleti çalmasını sağlamak, kurum ve kuruluşlarımızın faaliyetleri ile çocuklarımızı iyi alanlara yönlendirmek için değerlendirme toplantısı yaptık” dedi.

Bağımlıların kurtarılması ve topluma yeniden kazandırılması için çaba sarf edildiğini de belirten Polat, “Benim başıma gelmez dememek lazım, her ailenin başına gelebilecek bir konu, onun için topyekun mücadele etmemiz lazım. Tüm STK’lerimizle kurum ve kuruluşlarımızla belediyelerimizle ve aile olarak anne babalarımızı da bu işin içerisine sokup mücadele etmemiz lazım. Rabbim hiçbir çocuğumuzu hiçbir kardeşimizi bağımlı hale getirmesin diye dua ediyoruz. Bağımlı olan kardeşlerimizin bir önce kurtulması için devletimizin tüm imkanları ile yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum” dedi.

Toplantıya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.