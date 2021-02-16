Yozgat’ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen 2021 yılının ilk İl Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda 2020 yılı asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı.

Yozgat Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz katıldı.

Emniyet Müdür Esertürk ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz, 2020 yılına ait verilerle ilgili sunum yaptı.

Yozgat’ın güvenlik ve asayiş yönünden huzurlu bir kent olduğunu söyleyen Vali Polat, “Yozgat’ı daha güvenli bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Çok fazla bir sıkıntımız yok, biz önleyici hizmete önem veriyoruz, suçlar olmadan engellemek amacıyla mücadele ediyoruz. Jandarma ve emniyetimizin yıl içerisinde suçları aydınlatması oranlarında büyük bir başarı sağladığını görüyoruz. Suç olmadan engellemek suç olduğunda da suçluları en kısa sürede adalet önüne çıkartmak bizim görevimiz" dedi.

Polat, suçların önlenmesinde vatandaşın büyük desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "İlimizde 155 polis imdat ve 156 jandarma imdat 112 acil çağı merkezi altında toplandı. Vatandaşlarımızdan herhangi bir olayda 112 acil çağrı merkezini aramalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Polat, korona virüs (Kovid-19) konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Tedbirlere ne kadar sıkı uyarsak, bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.