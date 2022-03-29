Yozgat’ta çiğdem şenliği düzenlenecek

Anadolu’da baharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçeği gezdirme geleneğini yaşatmak amacıyla Yozgat’ta etkinlik düzenlenecek.

Yozgat Belediyesi, baharın gelişini müjdeleyen ve Türk kültüründe önemli bir yeri olan Çiğdem Şenliği geleneğini yaşatmak için Cuma günü çiğdem gezdirme etkinliği düzenleyecek. Kültür aktarımını nesilden nesile yaşatmak için öğrencilerin de olduğu kalabalık bir grupla gerçekleştirilecek çiğdem şenliğinde kırlardan toplanan çiğdem çiçeklerle esnaf gezilecek. Esnaftan maniler eşliğinde pilav pişirmek için bulgur ve yağ istenecek.

Toplanan malzemeler ve çiğdem çiçeklerle dev kazanlarda pilav pişirilecek. Pişirilen pilav Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programla vatandaşlara ikram edilecek. Programda Yozgat yöresine ait halk oyunları ve müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.

Çiğdem şenliğinin geçmişten bu yana yapılan bir etkinlik olduğunu söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Daha öncesinde sağ olsun eski belediye başkanlarımız bu geleneği sürdürdüler. İnşallah biz de pandemiden sonraki ilk çiğdem şenliğimizi yapmış olacağız. Böylelikle de bu geleneği sürdürüp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Cuma günü saat 15:00’da Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarımızla şenlikte buluşacağız” dedi.