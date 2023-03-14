Yozgat’ta çiçek açan erik ağacı kar altında kaldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açan erik ağacı, yağan karın altında kaldı.

Yozgat’ta kış mevsiminin normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle birçok meyve ağacı erken çiçek açtı. Dün sabah saatlerinde başlayan ve il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ise Çekerek ilçesinde erken açan meyve ağaçları kar altında kaldı. İlçede erken çiçek açan ağaçlar, çiftçileri tedirgin etti.

Çekerek ilçesinde Davut Ceylan isimli vatandaş kış mevsiminde meyve ağaçlarının çiçek açmasının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyerek, “Mart ayında kar yağdı, erik ağaçları da çiçek açtı. Bu durum bizi tedirgin etti. Erikleri inşallah don vurmaz, bu yağışlar bereketli olur.” dedi.

Kenan taze de, mart ayında yağan karın çitçilere ve üreticilere faydalı olması temennisinde bulundu.