Yozgat’ta bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek bir bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye 53 bin 658 lira para cezası uygulandı.

Yozgat İl Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir bağ evinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi yakalandı.

Şüphelilere kumar oynamak suçundan 12 bin 24 lira, sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 34 bin 690 lira ve ruhsatsız av tüfeği bulundurmak suçundan 944 lira olmak üzere toplam 53 bin 658 lira ceza uygulandı. Ayrıca Ö.Ş. isimli şahsa “Kumar için yer ve imkan sağlamak” suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.