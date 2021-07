Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte başlatılan "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası ile vatandaşlara aşı olma noktasında hassasiyet göstermeleri için çağrıda bulundu

Yozgat Valiliği tarafından ’Yiğitler Şehri’ Yozgat’ta "Aşı Olmayan Kalmasın" kampanyası başlatıldı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen kampanyaya, Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat burada yaptığı açıklamada, “Yiğitler şehri Yozgat’ta aşılama oranlarındaki düşüşlerden dolayı birkaç gündür hemşehrilerimiz yaptığımız uyarıları dikkate aldı. Son iki gündür aşılanma sayımız 6 bin civarında bir gün önceki günde 7 bin oldu ama yeterli mi değil. Şu an Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı rakamda yüzde 58 civarındayız. En büyük çarenin aşıda olduğunu biliyoruz aşı olmazsak bu hastalıktan kurtulma imkanımız olmadığını en azından Covid geçirirken aşılı insanların hastanedeki durumu ile aşı olmayanların durumunu birebir görmüş insanlarız kendi ailemden de biliyorum. Annem ve babam da covid oldu ancak aşı oldukları için ayakta atlattılar ama aşı olmadan bu hastalığa yakalanırsak onun için hemşehrilerimden tekrar rica ediyorum. Bütün ekibimiz hazır 46 ekibimiz şu an il genelinde aşılama ile ilgili çalışıyorlar çağırsınlar bizler ayaklarına kadar gideriz. Yeter ki aşı olma niyeti olsun biz evlere kadar gideriz bütün hemşehrilerimizin aşılarını yaparız. Çare aşıda diyoruz tekrar tüm hemşehrilerimizden yiğitler şehri Yozgat’ın değerli insanlarından bu konuda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Günlük bizler 20 bin aşı yapabiliyoruz şu an aşımız da var hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.