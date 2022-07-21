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Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

YOZGAT 21.07.2022, 09:04
Yozgat’ta araç menfeze düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’tan Ankara istikametine giden M.S. yönetimindeki Toyota marka 06 BTA 283 plakalı otomobil, Yozgat’ın Köçekkömü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak menfeze düştü.

Otomobilin menfeze düşmesi sonucu araç içerisinde bulunan T.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi D.S. ise 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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