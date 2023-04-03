Yozgat’ta 550 vatandaş vakıf sofrasında buluştu

Yozgat’ta Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Birr lokma bin sofra" sloganıyla 550 kişiye iftar verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinin düğün salonunda düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, vakıftan gıda yardımı alan aileler ve burs sağlanan öğrencilerin ve depremzede ailelerin de aralarında bulunduğu 550 ihtiyaç sahibiyle iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karaca, “İnsanlığın var olduğu günden itibaren içgüdüsel olarak gösterilen yardımlaşmaya, dayanışma ve davranışın kurumsallaşmış haliyle işte bu şekilde vakıflar ortaya çıkar. İslam dininin emirleri arasında yer alan zekat ibadetinin adeta vücut bulmuş halidir. Vakıflar olarak insanların dinine, diline, ideolojisine ve ırkına bakmadan yanlarında oluyor, her ne kadar devletin bir kurumu olsak da Türk İslam medeniyetinin getirdiği, atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma düsturuyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

İftar programında vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de programı hazırlayan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programa Yozgat Vali Vekili Adnan Kayık ve çok sayıda vatandaş katıldı.