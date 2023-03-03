Yozgat’ta 5 çift “03.03.2023’te” evet dedi

Yozgat’ta evlilik yolunda ilk adımlarını atan 5 çift, 03.03.2023’te nikahlarını kıydırdı.

Aylar öncesinden Yozgat Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaat eden çiftler, 03.03.2023 tarihi için gün aldı. Çapanoğlu Kentpark’ta bulunan nikah salonunda 5 çift dünya evine girdi. Nikahları kıyılan çiftler, rakamsal olarak özel bir günde nikahlarının kıyılmasından duydukları mutluluğu belirttiler.