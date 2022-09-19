Yozgat’ta 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri eğitime başladı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Naciye Afet Şahin Kur’an kursunda, 4-6 yaş öğrencileri için eğitim açılış programı düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Gülden, il genelinde bin 400’e yakın 4-6 yaş grubu öğrencinin kurslara kayıt yaptırdığını söyledi. Yaz döneminde 22 bin öğrenciye, Kur’an-ı Kerim kurslarında din, değerler ve kuran eğitimi verdiklerini belirten Gülden, bu sayıyı ileri dönemlerde daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat ise geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu çocuklarımızın yarınları güzel geçirmeleri için bizim üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Yavrularımızın kalplerine, gönüllerine dokunabilirsek yarınlar da onların sayesinde bambaşka olacağız. Anne babalar olarak çocuklarımıza sahip çıkacağız. Sokaklarda emniyetimiz ve jandarmamız sahip çıkacak. Topyekun yavrularımıza sahip çıkacağız. Diyanet işleri Başkanlığımızın en güzel projelerinden biri olan 4-6 yaş kurslarımızın hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşma sonrasında çocuklar tarafından okunan duaların ardından, il protokolü Naciye Afet Şahin 4-6 yaş Kuran Kursu’na kayıt yaptıran öğrencileri ziyaret etti.

Yozgat İl Müftülüğü Bilal Şahin Sosyal Tesislerinde düzenlenen açılış törenine Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk veliler ve öğrenciler katıldı.