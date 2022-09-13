Yozgat’ta 150 kişilik yerel destek hizmet ekibi oluşturuldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde afet ve felaketlerde destek vermesi amacıyla il ve ilçe belediye ekipleri içinden oluşturulan “Yerel Destek Hizmet Ekipleri’nin” tanıtımı yapıldı.

Yozgat’ta oluşturulan 150 kişilik “Yerel Destek Hizmet Ekipleri” tanıtım toplantısı, Yozgat Valisi Ziya Polat öncülüğünde yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, “AFAD Başkanlığı koordinesinde afetlere müdahalenin ne kadar hızlı yapıldığını memleketin hatta dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen afetlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin büyüklüğünü gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya açıldığımız gibi ülkemizde olan afetlere de en hızlı müdahalenin olduğunu görüyoruz. Bu tabii devletimizin gücünü yansıtıyor. Milletimizin gücüne yansıyor. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin.” dedi.

Polat, AFAD’ın illerde müdürlüklerinin ve resmi ekiplerinin bulunduğunu belirterek, “İllerde yerel destek ekipleri kurmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları vardı. İlimizde de bu ekip kuruldu. Ekiplerimiz hazır vaziyette bekliyor. Rabbim afet vermesin. Tabii afetlere hazırlıklı olmak zorundayız. Bunun için de tatbikatlar yapacağız.” şeklinde konuştu.

İl ve ilçelerde 150 kişilik yerel destek hizmet ekibinin kurulduğunu söyleyen Yozgat AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş ise, “Afet ve Acil Durum hallerinde etkin bir müdahale ve hızlı bir iyileştirme yapılabilmesi için ilimiz kamu, kurum ve kuruluşlarında görevli personellerden ve Destek AFAD Gönüllülerinden oluşan 150 kişilik “Yerel Destek Hizmet Ekibi oluşturulmuştur. 150 kişilik Yerel Destek Ekibinin, 123 kişisi İl ve ilçe belediye personelinden, 20 kişisi ise İl Özel İdaresi personelinden, 7 kişisi ise AFAD Gönüllülerinden oluşmaktadır. Yerel destek ekibine afet farkındalık eğitimi, değerler eğitimi, afet çadırı kurulumu eğitimleri, müdürlüğümüz eğitmenleri tarafından, Ocak ve Mart aylarında verilerek tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda protokol üyeleri, yeni oluşturulan ekip ile toplu fotoğraf çektirdi.