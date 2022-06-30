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Yozgat’ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat’ta hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

YOZGAT 30.06.2022, 16:06
Yozgat’ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Yozgat’ta hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranması olan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y’yi ilçe merkezinde belirlenen adreste yakaladı. A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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