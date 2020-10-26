Yozgat’a AMATEM

Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte görev yapan ulusal basın temsilcileri ve yerel gazete çalışanları ile bir araya gelerek devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, korona virüs ile mücadele kapsamında valilik olarak her türlü tedbiri ve denetimi almaya çalıştıklarını söyledi. İl genelinde

Ağustos ve Eylül aylarında vaka sayılarının pik yaptığını ve Ekim ayında ise düşüş yaşandığını anlatan Vali Polat, vatandaşları temkinli olmaları konusunda uyardı.

Yozgat’ta devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Polat, şehre en kısa zamanda Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’ni (AMATEM) kazandıracaklarını söyledi. Vali Polat, AMATEM ile koordineli bir yaşam merkezini de kente kazandıracaklarını anlattı. Vali Polat Yeşilay öncülüğünde psikolojik destek merkezini de hayata geçireceklerini dile getirdi.

İl genelinde eğitim alanında akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini de belirten Vali Polat, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanda başarılarını artırmak istediklerini söyledi.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Vali Polat, yatırımcıyı Yozgat’a çekmek için çalıştıklarını anlattı.

Yozgat’ta karayollarını ve köy yollarını sıcak asfalt ile kaplayacaklarını belirten Vali Polat, bütçenin büyük kısmını BSK yollara ayıracaklarını dile getirdi.

Vali Polat açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorunlarını cevapladı.