Yozgat Şehir Hastanesi’ne atanan 60 tıbbi sekreter göreve başladı

Sağlık Bakanlığınca Yozgat Şehir Hastanesine ataması yapılan 135 tıbbi sekreterden 60’ı uyum eğitiminin ardından göreve başladı.

Oryantasyon eğitimi alan 60 tıbbi sekreterler yarından itibaren polikliniklerde doktorların yanında hizmet verecek.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, yeni atamaları yapılan tıbbi sekreterlere, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başhekim Kozan, konuşmasına şöyle devam etti: "Son atamalarda Yozgat Şehir Hastanesine 135 tıbbi sekreter görevlendirilmiştir. İlk etapta gerekli belgelerini tamamlayan ve oryantasyonu eğitimi alan 60 tıbbi sekreter göreve başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde ataması yapılan diğer tıbbi sekreterlerde gerekli eğitimlerini tamamlayarak hastanemizde görevleri başına geçecektir. Yardımcı sağlık personelimizle birlikte hastanemizde hastalarımız daha hızlı muayene edilebilecektir. Böylelikle Doktorlarımız da sadece hasta odaklı çalışabilecektir."

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans salonunda verilen oryantasyon eğitiminde, hastane işleyişi hakkında ilgili birimler tarafından seminerler verildi. Göreve başlayan tıbbi sekreterler hekimlerin yanında görev yapacak, bilgisayara geçilmesi gereken reçete, rapor, yatış, taburcu gibi işlemleri yapacak.